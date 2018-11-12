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'Evinden aldıracağım' dediği taraftarla bir araya geldi

Malatyaspor maçının ardından yediği goller sebebiyle ağır eleştirilen Trabzonspor kalecisi Kıvrak, Faroz Mahallesi'nde taraftarlarla buluştu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:21
'Evinden aldıracağım' dediği taraftarla bir araya geldi

Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak, Trabzon Havalimanı'nda tartıştığı ve "Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım" dediği taraftarlarla dün Faroz Mahallesi'nde buluştu.

BANA KÜFÜR EDEMEZSİN

Taraflar olayı tatlıya bağlarken Onur, "Malatya maçında iğne ile sahaya çıktım. Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz" dedi.

Bunun sonrasında Onur ile taraftar arasındaki kırgınlık sona erdi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:21
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