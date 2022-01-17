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Aktüel Evinde ölü bulundu
Aktüel

Evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 21:32:00 -
Evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunduğu bildirildi.

Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'dan (56) haber alamayan yakınları, evine gitti.

Çetindağ'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Yapılan ilk incelemede Çetindağ'ın kablo ile boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Çetindağ'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çetindağ'ın kardeşi Lamih Çetindağ, gazetecilere, ağabeyinin yalnız yaşadığını, kimseyle bir husumetinin bulunmadığını belirtti.

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