Evidea en yakın mağaza bul | Evidea mağazaları ve online alışveriş sitesiyle Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürmeye çalışan şirketlerden biri. “Burada her şey evim için” sloganıyla hizmet veren EvideaX dekorasyon, mobilya, küçük ev aletleri gibi onlarca ürünü müşteriyle buluşturuyor. Peki, Evidea mağazaları nerede? | Evidea kaç taksit yapıyor?

Evidea üye ol

Evidea internet sitesinden alışveriş yapmak ve kampanyaları takip etmek için siteye üye olabilirsiniz. Elbette üye olmadan da alışveriş yapmanız mümkün. Ancak belirttiğimiz gibi üyelik seçeneği kampanya ve indirimlere daha hızlı ulaşmanıza yardımcı oluyor. evidea.com internet sitesine giriş yapıp sağ üst kısımda yer alan ‘Üye Oy’ kısmına tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

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Evidea şifremi unuttum

Pek çok kişi kullanıcısı olduğu siteye giriş şifresini unuttuğunda ne yapması gerektiğini araştırıyor. Üyelik şifrelerinizi kaybettiyseniz, doğrulama adımlarını geçip şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bunun için Evidea giriş yap kısmına tıklayın ve şifremi unuttum butonuna basın. Karşınıza çıkan adımları izleyip şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Evidea indir

Birçok internet sitesinin uygulaması mevcut. Evidea’yı mobil cihazlarınızda daha hızlı kullanmak istiyorsanız Play Store veya App Store’dan uygulamasını indirebilirsiniz.

Evidea sipariş takip

Evidea’dan verilen siparişlerin nasıl takip edileceği de merak konusu. Evidea internet sitesine girdiğinizde sağ üst köşede ‘Sipariş Takip’ kısmı bulunuyor. Buradan gönderi durumunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca hesabım kısmından da gönderilerinizin durumunu inceleyebilirsiniz.

Evidea kaç taksit yapıyor?

Evidea’dan alışveriş yapacak olanlar hangi bankalara kaç taksit yapıldığını araştırıyor. Evidea’nın birçok banka ile anlaşması bulunuyor. Anlaşmalara göre taksit sayıları değişebiliyor. Ancak en az 2 en fazla 6 taksit yapılabiliyor.

Evidea ödeme yöntemi | Evidea havale ile ödeme

Evidea mağazalarında nakit, banka kartı ve kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. İnternet sitesinden ise banka ve kredi kartının yanı sıra havale/eft yöntemleriyle de ödeme yapmanı mümkün.

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Evidea nerede?

Evidea İstanbul | Evidea’nın pek çok şehirde mağazası bulunuyor. Evidea mağazalarının nerede olduğunu öğrenmek için internet sitesine ya da uygulamaya göz atabilirsiniz.

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Evidea kampanya

Evidea hem mağazalarında hem de online alışveriş sitesinde neredeyse her gün yeni bir kampanya sunuyor. Kampanyalardan haberdar olmak için siteye üye olabilir, mobil uygulamada bildirimleri açabilirsiniz.

Evidea iş ilanı | Evidea kariyer

Evidea’da çalışmak isteyenler açık iş ilanlarına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Evidea iş ilanlarına çeşitli kariyer sitelerinden erişim sağlayabilirsiniz.