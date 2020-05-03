Evden çıkamayan çocuklara Palyaçolu sürpriz

Rize’nin Ardeşen ilçe Kent Konseyi Derneği düzenlediği etkinlikle Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların yüzünü güldürdü.

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Korona virüs ile mücadele doğrultusunda alınan bazı tedbirler neticesinde 20 yaş altı genç ve çocuklara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Evde kalan çocuklar baharın gelmesiyle birlikte sokağa çıkma arzusunda içinde olsa bile bu şuanda mümkün değil. Çocukların evde kaldıkları süre içerisinde oyuna ve dışarıda eğlenme özlemini bir nebze de olsa giderme ve onlara moral olma anlamında Ardeşen Kent Konseyi Derneği bir etkinlik düzenledi. Dernek Başkanı Sevilay Yanılmaz beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle mahalleleri dolaşarak çocuklara balon ve bazı hediyelere verdi. Çocuklara hediyeleri onların çok sevdiği karakter olan palyaço ve kırmızı başlıklı kız verdi.

Ardeşen’de özel bir okulda Güzel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Burcu Kabaoğlu palyaço kılığına girerek çocuklara hediye dağıttı. Kabaoğlu, yaptığı açıklamada “Ben bu kıyafeti kendim diktim. Bir anda oluşan bir fikir oldu ve Ardeşen Kent Konseyi Derneği ile paylaştım. Benim de 5 yaşında bir oğlum var ve bu dönemde en zor tutabileceğimiz bireyler çocuklar. Sürekli sokakta olmaya alışıklar ve çok sıkılıyorlar. Onların hayatına bugün renk katalım istedik. Çok da güzel geçti ve güzel dönüşler aldık. Çok mutluyum" dedi.