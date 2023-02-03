Evde pirinç maskesi nasıl yapılır? Pirinç maskesi tarifi: Kötü yüzüne uygula gör, o lekelere son ver!

Pirinç maskesi Kore güzellik rutinin her zaman vazgeçilmez bir parçası. Bunun yanı sıra Japonya'daki birçok kadının kusursuz bir cilde sahip olmasının asıl nedeni pirinçli maskeleri güzellik rutinlerinden eksik etmemelerinden kaynaklanıyor olmasıdır. Pirinçli yüz maskeleri, cildi aşındıracak sert ve ağır ürünlere nazaran daha uzun ömürlü sonuçlara yol açan, nazik ve dengeli bir bakım sunuyor ve daha da önemlisi içeriğindeki folik asit, skulen, linoolik asit ve kollojen ile cildin ihtiyaç duyduğu birçok faydaları sağlıyor. Sert kimyasallara gerek kamadan evinizde uygulayabileceğiniz pirinç maskesinin eşsiz faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

– Cilde doğal bir parlaklık verir ve kırışıklıkları azaltır.

– Cildin kan akışını iyileştirir.

– Kollajen üretimini arttırır.

– Gözenekleri sıkılaştırır, renk eşitsizliğini ve matlığı giderir.

– Cildi sıkılaştırır ve elastikiyetini arttırır.

– Kollajen üretimini destekler

– Cildi nemlendirir ve aydınlık bir görünüm verir.

– Kuru ciltleri tedavi ederek yumuşacık olmalarını sağlar.

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

Güzelliğinizi korumak ve arttırmak için pirinç maskesi kullanımının birçok yolu vardır. Ancak en popüler yöntem pirinç suyu ile yapılan maskelerdir. Pirinç suyu ile cildinize mükemmel etki eder ve iyileştirir. Peki pirinç maskesi nasıl yapılır? Evde pirinç maskesi tarifi nasıl hazırlanır? İşte evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz pirinç maskesi tarifi…

PİRİNÇ MASKESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– 1 yemek kaşığı bal

– 1 yemek kaşığı süt

– 3 çay kaşığı pirinç

YAPILIŞI

Bir miktar soğuk suya pirinçleri ilave edin ve orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Pirinçler yumuşadıktan sonra suyunu süzün fakat suyunu atmayın. Süzmüş olduğunuz pirinçleri soğuk su ile yıkayın ve sütü ilave edin. Ardından balı da ilave ederek ve iyice karıştırın. kötüleyen yüzüne uygulamak için pirinç maskeniz hazır. Elde ettiğiniz karışımı cildinize uygulayın 15 dakika beklettikten sonra ayırdığınız pirinç suyu ile yüzünüzü yıkayın. Haftada bir kere bu maskeyi uygulayarak cildinizin kısa sürede gençleştiğini, daha duru, daha parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz.