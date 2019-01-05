Evde limon ağacı hem sağlık, hem güzellik

Yeter ki, isteyin, özen gösterin evinizde mükemmel bir limon ağacı yetiştirebilirsiniz. Bir yandan çiçek açar bir yandan meyve verir. Limon ağacının hele bir de yapraklarını bile elinizde ofaladığınızda nefis bir koku yayanını bulursanız, keyfinize diyecek olmaz.

Bu işi özellikle İtalyanlar yapıyor. “Meğer limon ağacı” yaz kış onlarda bir tutku. Yazın bahçeye çıkarılan saksılar kışın içeri alınıyor.

Bizim ülkemiz limon yetiştirmeye çok müsait bir iklime sahip. Narenciye Ege’den Akdeniz’e sokakların, yol refüjlerinin süs ağacıdır. Kimseden bakım bile istemez.

Sizin de kışın bile güneşli bir salonunuz, odanız, kapatılmış balkonunuz varsa saksıda çiçek yetiştirmekten hoşlanıyor, onları seviyor, hatta sevginizi konuşarak gösterebiliyorsanız, limon ağacı edinmekte gecikmeyin.

Portakal ve mandalina gibi tatlı narenciye ağaçları daha fazla ısı gerekir, ama limon öyle değil.. Güneşli bir pencereniz olsun kafi..

Iki-üç yaşında bir limon ağacı 3 metre yüksekliğindedir.



Saksının altına biraz çakıl koyun, ağaç için kullanmayı planladığınız saksıda drenaj delikleri olduğundan emin olun. Eğer değilse açın.

Kapalı narenciye ağaçları düzenli buğu, nem ister. Bu tüm iç mekan bitkileri için gereklidir. Eğer daha sık kuru bir iklimde yaşıyorsanız bir sevgi dolu sprey şişesi size bu yönde yardımcı olur.