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Evde kışlık tarhana tarifi

Evde pratik bir şekilde tarhana yapılabilir. Kış mevsiminin en sevilen çorbalarındandır. Kışlık hazırlıklarında bu güzel tarife de yer verebilirsiniz.Nasıl mı? İşte evde pratik tarhana tarifi...

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:53
Evde kışlık tarhana tarifi

MALZEMELER

1 kilo kadar un

2 kilo domates

Yarım kilo biber ( yeşil biber arzu ederseniz tatlı ya da acı)

Yarım kilo kırmızı biber

1 kilo kadar soğan

1 demet nane

1 demet dereotu

1 demet maydonoz

2 kaşık biber salçası

Sarımsak 5-6 diş sevmezseniz şart değil

YAPILIŞI

Önce soğanı domatesi kırmızı ve yeşil biberi  sarımsağı robottan geçirin, ocağa koyun şöyle bir 10 dakika kaynatın altını kapatın maydanoz dereotu naneyi robottan geçirin ve soğumaya bıraktığımız karışıma ekleyin ..

Tenceredeki karışımı mümkünse kapaklı bir plastik kaba aktarın ya da çelik tencerede olur ılıyınca üzerine  yoğurt ve unu ekleyin tarhananın daha kırmızı ve tabi ki daha vitaminli olmasını istiyorsanız içine 2 kaşık biber salçası ekleyin karıştırın şimdi üzerine un eklenecek biraz koyu kıvamlı kek hamuru gibi olana kadar un ekleyebilirsiniz ben bir kilo kadar un ekledim. Tuz atın ben hazır maya katmadım lakin içine maya atanlar var lüzum görmüyorum ağzı kapalı şekilde 3-4 gün ekşimeye bırakın. Unla beraber malzemeler mayalanacaktır pek hoş kokmayabilir hoş da görünmeyebilir. Sık sık gelip gidip karıştırın sineklerden korumak için bir yemeni ya da bezle üzerini kapatabilirsiniz.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:53
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