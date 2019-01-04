Evde huzurunuz olması için...



Eviniz ile dışarıdaki hayatı kesin çizgilerle birbirinden ayırıp, iş hayatının olumsuzluklarını maddi ve manevi anlamda orada bırakın. Evinizi bir sığınak haline getirin. Tozdan, zararlı kimyasallardan ve sağlığımızı çalan stresten gerginlikten uzak durabileceğiniz bir kale oluşturun..

Eşinizle iyi geçinin. İllâ haklı çıkmak veya ona karşı gurur meselesi yapmaktan vazgeçin. Değmez. Yuvanız bozulduğunda değmediğini daha iyi anlarsınız ama iş işten geçmiş olur.

Elden geldiğince endüstriyel gıda maddelerinden uzak durun. Özellikle tam yağlı süt ve süt ürünlerinden, unlu ve yağlı tatlılardan, abur cubur ve konservelerden kaçının. Çocuklarınızı bunlardan sakının.

Sigara içmeyin. New York’ta olasnız sokakta bile içemiyecek kadar kınanıyorsunuz. Sigara artık devletler tarafından bile temel sağlık sorunu haline getirildi. Siz de hem kendinizi hem yuvanızdakileri zehirlemekten vazgeçin.

Somurtmayın, gülümseyin. Hem işinizde hem evinizde kesinlikle gülümseyin. Somurtmak işinizi batırır, ailenizin ise ruh halini etkiler; yuvanızın havasını bozar.

Gülümseyen kişinin dili, üslûbu da yumuşak ve tatlı olur. Sesini yükseltmez. Vakurdur. Ne var öfkede, bağırıp çağırmakta; lütfen sakin olun..

Varsa bahçenizle uğruşmak gibi bir hobiniz olsun. Yoksa, evinizde hatta aile fertlerinden bir ikisiyle ortak bir hobi edinin.

En güzel huzur duadadır. Duanın kişinin sağlık ilacı olduğu da bugün artık tıbben kanıtlanmış durumda. Ailecek dua edebilenlere ne mutlu.

Akrabalarınızı ziyeret edin ve onları evinizde ağırlamaktan asla vazgeçmeyin. Siyaseten aykırı düşünüyor olmak bugün akrabalıkların yıkım düşmanı oldu. Siz böyle şeylere aldırmadan, başka konularda ortak yanlarınızı konuşarak, gönül alıcı olun. Kimbilir aile köklerinde nice tatlı hatıralar bulursunuz.. Bakın nasıl yararını göreceksiniz..