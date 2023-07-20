Evde doğal sabun ev yapımı: vazgeçilmeziniz olacak! inanamayacaksınız, Batılılar asırlardır yapıyor

Evde kullandığımız temizlik ürünlerinin içerisinde uzun süre kullanım için kimyasal maddeler ve koruyucu maddeler içermektedir. Bu da sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Deri hastalıklarından, kansere kadar birçok hastalığı tetikledikleri bilinmektedir. Yiyecek içeceğin doğal olanını tercih ediyorsak temizlik ürünlerinin de doğal olanlarını tercih etmeliyiz ki sağlıklı bir hayat sürebilelim.

Mümkün olduğunca doğal ürünleri kullanmak, kimyasal ürünlerden kaçınmak hem ruhen hem de fiziksel olarak iyi hissetmemizi sağlar. Evde doğal olarak yapabileceğiniz ürünleri yaparak güvenle ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Evde kendiniz sabun yapabilirsiniz. İçerisinde kimyasallar ve koruyucu maddeler içeren ürünleri kullanmaktansa evde kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz.

Doğal sabun yapımı için gerekli olan malzemeler ise şu şekildedir. 6 litre zeytinyağı, 6 litre su, dilerseniz limon, 1 kg kostik, kap ve karıştırıcı bu uygulama için gerekli olan malzemelerdir. Kostik karıştırma kabının içerisine alınır ve suyun tamamı üzerine dökülür. Daha sonra ise zeytinyağı yavaş yavaş dökülerek karıştırılmaya devam edilir. Tüm karışım kıvam alana kadar karıştırılır. Kendiliğinden soğuması için bırakılır. Soğuma gerçekleştikten sonra elde edilmesi gereken kalıplara dökülür ve 1-2 ay beklenir. Hazırlamış olduğunuz karışımın içerisine az miktarda kolonya dökerseniz yıkadığınızda elinizde kalıntı kalmayacaktır. Katı sabunu sıvı sabun haline de dönüştürebilirsiniz. 200 gr sabunu 1 kilo kaynar suyun içine atıp bir gün bekletin ve blenderdan geçirin. Ardından üzerine 1 bardak su ile 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. İsterseniz hoş kokması için limon veya menekşe yağı da damlatabilirsiniz.

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