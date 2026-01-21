Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak 2026 zamlı evde bakım aylığı ödeme tarihleri

Aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur maaş katsayısına endeksli olan sosyal yardım ödemelerinde de artışa gidildi. 2025 yılının ikinci yarısında uygulanan tutarlar, %18,60'lık memur zammı oranında yükseltildi. Vatandaşlar, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını ararken Bakan Göktaş'tan beklenen açıklama geldi.

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2026 NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemenin sosyal yardımlara yansıdığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre; daha önce 11 bin 699 lira olan evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi. Ayrıca Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de ortalama 9 bin 723 lira seviyesine çıktı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre 2025 yılının son 6 ayında oluşan enflasyon farkı ve 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen %11’lik toplu sözleşme zammı birleştirildi. Buna göre memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 zam oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Bu oran, evde bakım maaşı başta olmak üzere tüm sosyal destek kalemlerine doğrudan yansıtıldı.

ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Ocak ayına ilişkin ödemeler genellikle bir önceki ayın tutarı üzerinden yatırıldığı için, vatandaşlar 13 bin 878 liralık zamlı tutarları 15 Şubat 2026 tarihinden itibaren hesaplarında görebilecekler. Ocak ayından doğan zam farklarının ise Şubat ödemelerine yansıtılması ya da ek bir takvimle ödenmesi bekleniyor.

KİMLER EVDE BAKIM YARDIMI ALABİLİR?

Evde bakım maaşından yararlanabilmek için temel şartlar şu şekildedir:

Sağlık Raporu: Engelli bireyin "tam bağımlı" olduğunu gösteren güncel bir sağlık kurulu raporuna sahip olması.

Gelir Şartı: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 2/3’ünden az olması.

Bakım İhtiyacı: Sosyal hizmetler uzmanları tarafından yapılan inceleme neticesinde, kişinin hayatını idame ettirmek için bir başkasının desteğine ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi.