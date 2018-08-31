Evde ayakkabı cilanızı kendiniz yapın!

En pahalı ayakkabılar bile zamanla parlak ve güzel görüntüsünü kaybedebiliyor. Zamanla deforme olan ayakkabılarınızı ilk gün ki haline geri getirebilirsiniz. işte ev yapımı ayakkabı için yapmanız gerekenler...

MALZEMELER:

Yarım bardak zeytinyağı

2 yemek kaşığı balmumu

Eğer ayakkabı siyahsa aktif kömür kullanabilirsiniz

YAPILIŞI:

Balmumunu bir kabın içine ekleyerek mikrodalga fırında eritin.

Ardından içine zeytinyağı koyun ve karıştırın.

Eğer siyah ayakkabı cilası istiyorsanız içine aktif kömür ilave edin.

Oluşan karışımını bir saat kadar dondurun.

Oluşan karışımı ayakkabı cilası olarak kullanabilirsiniz.