Evde ayakkabı cilanızı kendiniz yapın!
Evde ayakkabı cilanızı kendiniz yapabilirsiniz. Peki, ayakkabı cilası nasıl yapılır?31 Ağustos 2018 Cuma 18:51
En pahalı ayakkabılar bile zamanla parlak ve güzel görüntüsünü kaybedebiliyor. Zamanla deforme olan ayakkabılarınızı ilk gün ki haline geri getirebilirsiniz. işte ev yapımı ayakkabı için yapmanız gerekenler...
MALZEMELER:
Yarım bardak zeytinyağı
2 yemek kaşığı balmumu
Eğer ayakkabı siyahsa aktif kömür kullanabilirsiniz
YAPILIŞI:
Balmumunu bir kabın içine ekleyerek mikrodalga fırında eritin.
Ardından içine zeytinyağı koyun ve karıştırın.
Eğer siyah ayakkabı cilası istiyorsanız içine aktif kömür ilave edin.
Oluşan karışımını bir saat kadar dondurun.
Oluşan karışımı ayakkabı cilası olarak kullanabilirsiniz.
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