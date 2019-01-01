Ev yapımı salep nasıl yapılır?

MALZEMELER

Yarım çorba kaşığı buğday nişastası

Yarım çorba kaşığı pirinç unu

4 çorba kaşığı toz şeker

4 su bardağı süt

Tarçın

HAZIRLANIŞI

Pirinç unu, şeker ve nişastayı bir tencereye aktarın. Üzerine sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Hafif hararetli ateşte koyulaşıncaya kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika kadar daha ateşte tutun ve karıştırın. Fincanlara koyup, üzerini tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.