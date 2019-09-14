Ev yapımı milföy hamuru! Milföy hamuru nasıl yapılır?

Hem tatlılara hem de tuzlulara yakışan milföy hamurunu evinizde de hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı milföy hamuru tarifi...

Milföy hamuru nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram un

1fincan sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

1 paket margarin (oda sıcaklığında)

1/5 su bardağı su

Margarin dışında tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve güzelce yoğurun.

Hamur kıvam alınca hamurun üzerine nemli bir bez örtün ve en az 15 dakika dinlendirin.

15-20 dakika sora hamuru açın.

Hamuru dikdörtgen şeklinde açmaya özen gösterin.

Margarini 3 parçaya bölün.

Birinci parçayı hamurun üzerine güzelce sürün.

Hamuru önce uzun kenarlardan üçe, daha sonra kısa kenardan üç eşit parçaya katlayın.

Ardından hamurun üzerine nemli bir örtün ve yine en az 15 dakika bekleyin.

Bu işlemi 15 dakika ara ile kalan iki parça margarin için tekrarlayın.

İsterseniz kare parçalar keserek hemen kullanın yada hamuru buzdolabınızın dondurucusunda saklayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.