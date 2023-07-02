Ev yapımı elma suyu nasıl yapılır? İlk kez İbn-i Sina bin yıl önce önerdi!
Birçok sağlık sorununa doğada elde ettiği bitki, meyve ve sebze ile tedavi yöntemi geliştirmiştir. Hastalıklara şifa ararken doğal ürünleri kullanan İbni Sina'nın, küçük tıp kanunu kitabında hastalıklar için vermiş olduğu tariflerinin arasında elma da var ve başlı başına çok faydalı. Elma karışımları dikkat çekici bir tada sahip olan elma suyu doğal meyve suyu ürünleri her zaman bir ayrıcalık... Peki elma suyu nasıl yapılır?
İbn-i Sina bin yıl önce tavsiye etti, bilim insanları doğruladı! Tıbba yön veren hekimlerden İbn-i Sina'dan şifaya giden sağlık reçetelerinde elma tüketilmesini önermiştir.
ELMA
Kalbinizi güçlendirmek için elma yemeye özen gösteriniz.
Elmanın faydaları nelerdir?
Ayrıca Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri bulunur. C vitamini besinler yoluyla sağlanmalıdır. Yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur, sinir sisteminin düzgün çalışması ve bağışıklık savunması için gereklidir, demir emilimini artırır. İçerisinde bulunan polifenoller sayesinde antioksidan özelliklere sahiptir.
Elmadan içecek yapıp bu faydalarından yararlanabilirsiniz.
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Ev Yapımı Elma Suyu Tarifi İçin Malzemeler
2 adet elma
1 adet limon
2 bardak şeker ( isteyen 1, 5 bardak)
1, 5 litre su
Ev Yapımı Elma Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?
Öncelikle elmaları kabuklarıyla beraber robotta 2 dk küçük parçalara ayırıyoruz robotu olmayanlar kup kup doğrayabilir sonra tencereye ilave ediyoruz ardından yine kabuklarıyla birlikte dörde bölünmüş limonları tencereye ekliyoruz üzerine de suyumuzu ilave edip orta ateşte yarım saat kaynatıyoruz kaynattıktan sonra limonları çıkarıp şekeri ilave ediyoruz karıştırıyoruz kenara alıp ılımaya bırakıyoruz ılıyınca çok küçük delikli süzgeçten geçiriyoruz isteyen eski usul tülbentle de yapabilir süzdükten sonra buzdolabına bırakıyoruz.
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