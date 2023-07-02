Ev yapımı elma suyu nasıl yapılır? İlk kez İbn-i Sina bin yıl önce önerdi!

Birçok sağlık sorununa doğada elde ettiği bitki, meyve ve sebze ile tedavi yöntemi geliştirmiştir. Hastalıklara şifa ararken doğal ürünleri kullanan İbni Sina'nın, küçük tıp kanunu kitabında hastalıklar için vermiş olduğu tariflerinin arasında elma da var ve başlı başına çok faydalı. Elma karışımları dikkat çekici bir tada sahip olan elma suyu doğal meyve suyu ürünleri her zaman bir ayrıcalık... Peki elma suyu nasıl yapılır?