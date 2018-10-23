Ev yapımı doğal öksürük kürü

DOĞAL ÖKSÜRÜK KÜRÜ

Evde doğal öksürük şurubu ya da evde doğal öksürük ilacı yapmanın bir kaç yolu var. Doğal balgam sökücü, doğal boğaz ağrısı giderici konusu altına tek bir doğal ilaç tarifi öğrendim. Aslında orijinali Rus reçetesi biz evde limonlu balla zencefil çayı yaparız ve öksürüğe gerçekten çok iyi gelir, bu aynı malzemelerle yapılmış bir çeşit doğal şurup.

NASIL YAPILIR?

Küçük bir kavanoza iyice yıkadığınız limonu dilimleyin ağzına kadar doldurun üzerine ceviz büyüklüğünde zencefilin yarıdan çoğunu rendeleyin kalanı da içine atın şimdi kavanoz dolana kadar üzerine bal ekleyin. Ağzını kapatın ve bu karışımı sürekli buzdolabında tutun. Tarif hemen de kullanılabilir fakat tam etkili olabilmesi için en az bir ayı geçmeli.

Kullanılacağı zaman bir çay bardağı sıcak suya bir kaşık balından alıp karıştırın ve sıcak sıcak için hem öksürüğe iyi gelecek hem balgam sökülmesini sağlayacak hem de sıcak sıcak göğsünüzü yumuşatacaktır.