Ev döşeyecekseniz...



Öncelikle kalacağınız evi, daireyi tesbit etmelisiniz. Herhalde bunda size aileniz yardımcı olacaktır. Katkıda bulunacaktır. Demek ki, onlarla istişare etmelisiniz.

Tarzınızın ne olduğuna ve hangi tarz mobilyalardan hoşlandığınıza karar vermeniz kadar, evinizin şekli, konumu da önem taşır. Bir müstakil ev ile apartman dairesi elbette farklı farklı döşenecektir. Keza yuvanızın büyüklüğü de çok önemli. Minik bir yuvaya hantal mobilya sokulmaz elbette.



Elbette sizin zevk anlamında farklılıklarınız olabilir. Sizi ne mutlu eder bu soruyu mutlaka cevaplandırmalısınız. Mesela, genç spor bir mobilya tarzı mı? Yoksa klasik çizgilerle donatılmış antikalardan oluşan bir mobilya tarzı mı? Veya son derece hafif rahat edeceğiniz mobilyalar mı?

Mobilya alışverişine çıkmadan önce evin kendinizce bir kağıda planını çizin, ölçülerini alın. Nereye ne koymak istediğinizi belirleyin.

Daha çok zamanlarını geçireceğiniz salon bölümünde modüler sistemli kanepeler veya üçlü, ikili ve koltuk şeklinde takım alternatifleri bu ölçülere uygun olarak değerlendirmelisiniz. Kanepelerde kullanılacak olan malzemenin deri mi yoksa kumaş mı olmasına karar verilmelidir. Bizim önerimiz; eğer salon sürekli kullanılacak olan bir bölümse leke tutmama özelliği olan kumaşlar olacaktır. Deri de genelde yazın terletme, kışın üşütme riski olduğuna dair bir düşünce yaygındır. Ve doğrudur da..

En çok hangi mobilyalar seçiliyor?

Gün geçtikçe değişen ev tasarımı ve dekorasyon tercihlerinde, yeni evlenecek çiftler, artık pratik, çok yer kaplamayan, oval hatlı ve sade tasarımları beğeniyor. Bunlar içinde tv sehpası, raflar, tv koltuğu, rahat oturma grupları, pratik masa ve sandalyeler bulunuyor.