ABD'deki seçimlerin yaklaşması, dünya genelinde halen bir tehdit olmaya devam eden koronavirüs salgını piyasaları etkilemeye devam ediyor.

1 Euro kaç TL

Euro Kuru 1 Ekim ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 1 Ekim itibariyle, Euro alış 9.0495 TL, Euro satış 9.0628 TL dolayında seyretmekte. Bunun sonucunda da . 1 Euro 9.0628 TL’ye denk gelmektedir.

Serbest piyasada 1 Euro ne kadar?

Serbest piyasada Euro kaç TL’den işlem gördüğü merak ediliyor. Euro alış kuru 9.0495 TL, Euro satış kuru 9.0628 TL olarak yine 1 Ekim tarihi öğlen saatlerindeki verilere göre işlem görüyor.

1 Ekim döviz kurları

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