Euro kaç TL
En güncel, anlık ve canlı euro kuru bilgileri döviz piyasasını merak edenlerce merak edilmekte. Son günlerde piyasalarda hareketlilik söz konusu. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrası Euro kuru ne kadar? Bugün Güncel Euro alış ve satış fiyatı nedir? Euro kaç TL oldu? gibi soruları da beraberinde getiriyor.
ABD'deki seçimlerin yaklaşması, dünya genelinde halen bir tehdit olmaya devam eden koronavirüs salgını piyasaları etkilemeye devam ediyor.
1 Euro kaç TL
Euro Kuru 1 Ekim ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 1 Ekim itibariyle, Euro alış 9.0495 TL, Euro satış 9.0628 TL dolayında seyretmekte. Bunun sonucunda da . 1 Euro 9.0628 TL’ye denk gelmektedir.
Serbest piyasada 1 Euro ne kadar?
Serbest piyasada Euro kaç TL’den işlem gördüğü merak ediliyor. Euro alış kuru 9.0495 TL, Euro satış kuru 9.0628 TL olarak yine 1 Ekim tarihi öğlen saatlerindeki verilere göre işlem görüyor.
1 Ekim döviz kurları
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