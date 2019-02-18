‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’ konulu konferans gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Gelişim Akademisi Ayça Kuru’nun ‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’ konulu konferansı ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Gelişim Akademisi’nde Ayça Kuru ‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’ konulu konferans verdi. Konferansta yemek ve oturuş adabı, nasıl giyinmeliyiz, karşımızdakilere nasıl hitap etmeliyiz ve duruşumuz nasıl olmalı gibi konular anlatıldı. Etkinlikte konuşan Ayça Kuru, “Erkekler ve kadınlar için dik durmak çok önemlidir. Duruşumuzla kendimize olan güvenimizi sağlayabilirsiniz. Duruşumuz gibi oturuşumuz da çok önemlidir, otururken diyaframımızı ezmemeliyiz. Sağlıklı bir şekilde hitap etmek için diyaframımızı kullanmalıyız ve karşımızdaki kişilerle göz teması kurmaya özen göstermeliyiz. Göz teması kurduktan sonra ‘siz’ diye hitap etmeliyiz. Türkiye’de kullanılmayan dört büyük erdem siz, lütfen, özür dilerim ve teşekkür ederim kelimeleridir. Bu şekilde konuşma yaptığınızda insanlar sizi dinlemekten sıkılmaz ve güçlü bir hitabetiniz olur” dedi

Konuşurken dudak tembelliği yapmamaya özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Kuru, "Eğer dudak tembelliğiniz varsa bir kalem yardımıyla bunun üstesinden gelebilirsiniz. Kelimelerin doğru kullanımı ve dudak tembelliği yapmamanız insanların sizi daha rahat bir şekilde anlamasını ve sizi dinlerken keyif almasını sağlar. Bunlar küçük detaylar veya çok abartılı detaylar gibi gelebilir size fakat zarafeti bu detaylarla sağlayabilirsiniz. Hayatınızdaki zarafetin en temeli mizacınız ve duruşunuz” şeklinde konuştu.