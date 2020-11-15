  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopya'daki "isyancı" yönetim Eritre'nin başkentine roket saldırısı düzenledi
Aktüel

Etiyopya'daki "isyancı" yönetim Eritre'nin başkentine roket saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:28:40 -
Etiyopya'daki "isyancı" yönetim Eritre'nin başkentine roket saldırısı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın Tigray eyaletinde isyancı yönetime yönelik operasyonu sürerken, eyaletin sınırındaki Eritre'nin başkentine roket saldırısı yapıldığı bildirildi.

Tesfa News'in haberine göre, Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri Eritre'nin başkenti Asmara'daki havalimanını hedef alarak roket saldırısı düzenledi.

Roketler havalimanına isabet etmezken, saldırıda şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

TPLF güçleri dün geç saatlerde eş zamanlı olarak Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Bahir Dar ve Gondar şehirlerine roketli saldırı düzenlemişti. TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tigray halkına yapılan saldırılar durmadığı sürece saldırılarını yoğunlaştıracaklarını kaydetmişti.

TPLF daha önce Eritre güçlerinin sınır hattında Etiyopya ordusuna destek olduğunu ileri sürmüştü.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

- Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar

Teröristbaşı Fetullah Gülen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bakın hangi sözlerle tehdit etmişti? Erdoğan ve Aliyev danışmasıyla Aze..
Skandalın sorumlusu İmamoğlu'nun müdürü çıktı
Gündem

Skandalın sorumlusu İmamoğlu'nun müdürü çıktı

Küçükçekmece’de çocuk parkında yer alan terör örgütü sembollerinin görselinden dolayı görevden alınan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıs..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay