Etiyopya'daki "isyancı" yönetim Eritre'nin başkentine roket saldırısı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın Tigray eyaletinde isyancı yönetime yönelik operasyonu sürerken, eyaletin sınırındaki Eritre'nin başkentine roket saldırısı yapıldığı bildirildi.

Tesfa News'in haberine göre, Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri Eritre'nin başkenti Asmara'daki havalimanını hedef alarak roket saldırısı düzenledi.

Roketler havalimanına isabet etmezken, saldırıda şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

TPLF güçleri dün geç saatlerde eş zamanlı olarak Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Bahir Dar ve Gondar şehirlerine roketli saldırı düzenlemişti. TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tigray halkına yapılan saldırılar durmadığı sürece saldırılarını yoğunlaştıracaklarını kaydetmişti.

TPLF daha önce Eritre güçlerinin sınır hattında Etiyopya ordusuna destek olduğunu ileri sürmüştü.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

- Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.











