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Gündem Etimesgut Belediyesi'nden 15 Temmuz ile ilgili akılalmaz karar
Gündem

Etimesgut Belediyesi'nden 15 Temmuz ile ilgili akılalmaz karar

Yeniakit Publisher
2024-07-07 18:42:00 - 2024-07-07 18:47:43
Etimesgut Belediyesi'nden 15 Temmuz ile ilgili akılalmaz karar

1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı kutlayan ve 20 Temmuz'da Satranç Gününü kutlayacak olan Erdal Beşikçioğlu'nun başkan olduğu CHP'li Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde etkinlik düzenlememe kararı aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tepki çekecek bir karar alındı.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı ve Denizcilik Bayramı ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

CHP'liler tarafından sehven belediye meclisine sunulduğu öğrenilen 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği belirtilerek reddedildi.

Öte yandan CHP'li Meclis üyelerinin belediye meclisinin arka kapılarında ise 'Bu önergeyi nasıl verirsiniz?' diyerek aralarında tartışma yaşadığı iddia edildi. CHP'li Belediye yönetiminin tepki çeken kararına AK Partili meclis üyeleri ise tepki gösterdi.

Red cevabında şu ifadelere yer verildi;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.

Kabotaj Bayramı ve Satranç Günü kutlanacak

15 Temmuz etkinliklerini Valilik ve Kaymakamlığın etkinliklerini bahane ederek reddeden CHP'li Etimesgut Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile çeşitli etkinlikler düzenlemişti.

Denizcilik Müsteşarlığı'nın 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinliklerine ek olarak Kabotaj Bayramı ile ilgili programlar hazırlayan ve Satranç Federasyonu'nun etkinliklerine ek olarak 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla etkinlikler organize eden Etimesgut Belediyesi sıra 15 Temmuz'a gelince ise Valilik ve Kaymakamlığın etkinliklerini bahane etmesi büyük tepki çekti.

Etimesgut Belediyesi Kabotaj Bayramı kabul cevabında şu ifadeleri kullanmıştı;

Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. 1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Milletimiz denizlerde de egemenlik hakkını tüm dünyaya ilan etmiş ve bu tarih "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamaya başlamıştır. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı olması dolayısı ile Kabotajın önemi ve Denizcilik faaliyetlerinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemiyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmesi, Komisyonumuzun 28/06/2024 tarih ve 04 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup; Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.

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