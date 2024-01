Et nasıl doğru muhafaza edilecek? İşte bu yüzden: acil önlem alınmazsa gıda zehirlenmesi riski var! Tek tek paylaştı

Marketten Sofraya Etin Güvenli Tüketimi!

Uzmanlar uyarıyor; Çünkü et ve et ürünleri eğer doğru koşullarda saklanmazsa bozulabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

ET NASIL SAKLANIR? Dondurucuda buzlukta nasıl saklanır? Et nasıl muhafaza edilir

1-Öncelikle, eti buzlukta saklamadan önce uygun şekilde paketlemek önemlidir. Etin hava almayacak şekilde vakumlu poşetlere veya sıkıca kapatılabilen dondurucu poşetlere konması gerekmektedir. Böylece etin dondurucu yanıklarından korunması ve tazelik ve lezzetinin korunması sağlanır.

Ayrıca, eti buzlukta saklamadan önce uygun porsiyonlara ayırmanız da faydalı olacaktır. Böylece ihtiyacınız olan miktarı çıkarmak daha kolay olacaktır ve gereksiz yere büyük paketleri açıp tekrar dondurucuya koymak durumunda kalmazsınız.

2-Dondurucuda et saklarken sıcaklık da oldukça önemlidir. Dondurucunun -18°C'nin altında bir sıcaklığa sahip olması gerekmektedir. Bu sıcaklıkta et, dondurularak taze kalacak ve bozulma riski en aza inecektir.

3-Son olarak, buzlukta saklanan etin raf ömrü de önemlidir. Genellikle kırmızı etler -18°C'de 6-12 ay arasında, tavuk ve diğer kümes hayvanı etleri ise 9 ay kadar taze kalabilir. Bu sürelerden sonra etin kalitesi düşebilir, bu yüzden tüketmeden önce etiketleri kontrol etmek önemlidir.

Buzlukta et saklamak, etin tazeliğini ve lezzetini koruyarak uzun süre saklamak için mükemmel bir yöntemdir. Yukarıdaki adımları takip ederek buzlukta et saklamanın doğru ve etkili bir şekilde nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Etin Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Etin bozuk olduğu nasıl anlaşılır? Bozuk et nasıl kokar? Et dondurucuda bozulur mu? İşte, Uzm. Dyt. Aslıhan Küçük Budak'tan etin bozuk olduğunu gösteren ipuçları:

Bozulmuş et ateş, kusma, mide krampları ve ishal gibi semptomlara neden olan gıda kaynaklı hastalıklardan sorumlu patojenik bakteriler içerebilir. Ette en yaygın bulunan zararlı bakteriler Salmonella ve Shiga toksin üreten E. coli'dir.

Et Ne Kadar Süre Saklanabilir?

Güvenli dondurma ve soğutma süresi depolama sıcaklığına bağlıdır. Gıdaların raf ömrünü etkili bir şekilde uzatmak, besinlerin korunması ve taze kalması için dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutun. Bu koşullarda pişmiş etlerinizi buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş biftek veya pirzolalarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 4-12 ay; pişmemiş kıymanızı ise buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda 3-4 ay saklayabilirsiniz.

Etin Bozuk Olduğunu Gösteren İpuçları

Et sıcaklık, ışık, mikrobiyal büyüme ve oksijene maruz kalma dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak renk değiştirebilir. Taze etin rengi miyoglobinin oksijenle reaksiyona girdiğinde oluşan bir pigment olan oksimiyoglobin seviyeleri nedeniyle kırmızı olmalıdır, kahverengiye veya griye dönmüşse bu etin bozulduğunu gösterir. Çiğ kıyma etinin ise içi oksijen yetersizliğinden dolayı grimsi kahverengi olabilir, bu bozulmayı göstermez; dış tarafı kahverengiye veya griye dönmüşse çürümeye başladığını gösterir ve bu durumda kıymayı atmalısınız. Ek olarak, küf pişmiş eti bozabilir, bu nedenle bulanık mavi, gri veya yeşil lekeler fark ederseniz de eti atmalısınız.Taze et sert bir kıvama sahip olmalıdır, yapışkan veya sümüksü bir doku bozulduğunu gösterir. Kıyma da yine aynı şekilde, sıktığınızda parçalanan nispeten sert bir kıvama sahip olmalıdır.Koklamak, etin bozulup bozulmadığını belirlemenin en kolay ve en hızlı yoludur. Hem çiğ hem de pişmiş et için geçerlidir. Taze et kokusu zar zor algılansa da bozulmuş etin keskin, çürük bir kokusu vardır. Koku, tadı da etkileyebilen Lactobacillus spp. ve Pseudomonas spp. gibi bozulma bakterilerinin çoğalması nedeniyle değişir. Etin kokusu değişmese bile renk veya dokuda bozulma belirtileri görüyorsanız, eti yine de atmalısınız.Et satın alırken ürün etiketini dikkatlice okuyun. Son kullanma tarihi, ürünün ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen etleri tüketmemelisiniz.

Kırmızı et tüketiminde bunlara dikkat!

Türkiye’de et ağırlıklı beslenmenin yaygın olduğu şüphesiz. Dünya Sağlık Örgütü, son yıllarda haftada 500 gramdan fazla et tüketmenin sağlığa olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Dünya Kanser Araştırma Derneği de özellikle sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etleri kanserojen özellikler taşıdığı konusunda uyarıyor. Öte yandan, etin kaliteli bir protein olduğu biliniyor. Ancak etin her gün tüketimin sakıncalı olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle toplam haftalık tüketilmesi gereken et miktarının dengeli şekilde günlere ayrılması gerekir. Böylece hem doğru beslenme gereği olan protein alımına katkı sağlanır, hem de fazla et tüketiminin yaratabileceği sağlık sorunlarının da önüne geçilmiş olunur. Herhangi bir sağlık sorunu olmasa da aşırı et tüketimi sakıncalı. Et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler…

1. Et sindirimi zorlaştırır

Fazla et tüketimi en çok sindirim sistemine etki eder ve midede bir takım rahatsızlıkların yaşanmasına neden olabilir. Güç parçalanan bir besin olduğu için vücut sindirirken zorlanır. Dolayısıyla fazla tüketildiğinde midede ağrı, kramp, bağırsaklarda gaz, şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunları azaltabilmek için tüketim miktarının yanında pişirme tekniklerine de dikkat etmek gerekir. Kavurma ve kızartma gibi sindirimi zor yöntemler yerine, haşlama ve ızgaranın tercih edilmesi oluşabilecek problemleri bir nebze de olsa önler.

2. Et yediğinizde daha çok su içmeyi asla unutmayın

Hızlı ve çok miktarda et tüketimi, bağırsak alışkanlığı üzerinde de değişim yaratarak kabızlık sorununu ortaya çıkarabilir. Bunu önlemek için etle birlikte mutlaka salata ve sebze gibi lif içeriği yüksek gıdalara yer vermek gerekir. Ayrıca gün içindeki sıvı tüketiminin de mümkün olduğunca artırılması önem taşır.

Bozulan besinlerle bulaşan ve daha çok mide ve bağırsak sistem şikayetleri ile seyreden ani gelişen tablolar gıda zehirlenmeleri olarak adlandırılır.

3. Fazla yağ safra kesesini rahatsız eder

Et tüketimi beraberinde yağ tüketimini de getirir. Diğer yemeklerle birlikte etteki yağ da miktarın artmasına yol açar. Bu safra kesesi ve pankreas üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Özellikle safra kesesinde taş ya da çamur olanların şikâyetleri artar. Dolayısıyla çok yağlı bir yemek yedikten sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerekir. Bu kişilerin safra keselerinde bir problem olup olmadığının araştırılması çok önemli.

4. Böbrek taşları artabilir

Fazla et tüketimiyle birlikte ürik asit miktarı da yükselebilir. Buna bağlı olarak, gut hastalığı olan kişilerin eklemlerinde ağrılar başlayabilir. Böbrek taşı problemi olanlarda da ürik asit yükselmesine bağlı taş miktarında artış yaşanabilir. Özellikle, gut hastalığı olan ve böbreklerinde taş bulunan kişilerin çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir.

5. Kolesterolü fırlatır

Etle birlikte yağlı gıda tüketiminin abartıya kaçılmasının yaratabileceği zararlardan biri de kolesterol yüksekliği. Kan kolesterol değerlerinin yükselmesi özellikle kalp damar hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Dolayısıyla yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olanlar muhtemel sorunların önüne geçmek için günde 100 gramdan fazla et tüketmemeli. acibadem