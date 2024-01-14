Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi ziyaretçilerini bekliyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Müslümanların özlemle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi Üç Aylar’ın başlangıcına özel Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açtı.
Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 3 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların beğenisine sunulacak sergide, Kur’an harfleri ile ölçülü ve estetik yazı yazma sanatı ve yazı yazmanın en kâmil derecesi olan Hüsn-i Hat ile KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Esma’ül Hüsna çalışmaları sergileniyor.