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Kültür - Sanat Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi ziyaretçilerini bekliyor
Kültür - Sanat

Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-14 13:10:00 -
Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Müslümanların özlemle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi Üç Aylar’ın başlangıcına özel Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açtı.

Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 3 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların beğenisine sunulacak sergide, Kur’an harfleri ile ölçülü ve estetik yazı yazma sanatı ve yazı yazmanın en kâmil derecesi olan Hüsn-i Hat ile KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Esma’ül Hüsna çalışmaları sergileniyor.

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