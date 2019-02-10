Eskrim: Gençler Epe Federasyon Kupası - Organizasyon 11 ilden 81 sporcunun katılımıyla Mersin'de gerçekleştirildi



MERSİN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası, Mersin'de gerçekleştirildi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Mersin Tenis Kompleksi'nde dün başlayan organizasyon, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvada 11 ilden 81 sporcu mücadele ederken, genç erkek epe kategorisinde Gençlik Merkezi Spor Kulübünden Mehmet Tezcan birinciliği, Konyaspor Kulübünden Hilmi Taha Ekenler ikinciliği, Alfa Eskrim Spor Kulübünden Doruk Çika da üçüncülüğü elde etti. Genç kızlar epede ise Çankaya Eskrim Spor Kulübünden Aleyna Kılbaş birinci, Alfa Eskrim Spor Kulübünden Lal Erman ikinci, Adıyaman Gençlik Spor Kulübünden Merve Ersoy ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara kupalarını TEF Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber ile Mersin Gençlik ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar verdi.

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