Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlayacak? EDHO bitti m? Son dakika açıklam geldi!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz çekimleri durdu mu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı? soruları EDHO hayranları tarafından halen merak ediliyor. 7. sezona 12 yeni oyuncu kadrosuyla girmesi beklenen ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ani bir kararla final verdiği söylenmişti. EDHO yeni sezon fragmanların dahi döndüğü ani bir kararla EDHO’nun bittiği dile getirilmişti. Peki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlayacak? EDHO bitti m? EDHO’nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca’dan dizinin akıbeti konusunda açıklama geldi. İşte detaylar.
EşkiyaDünyaya Hükümdar Olmaz başka kanalda mı yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sona mı erdi? soruları EDHO izleyicisi tarafından halen sorgulanmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya EDHO dizisinin akıbeti ve kariyeri soruldu.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO yok mu?
Rol aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayından kalkması hakkındaki sorulara yanıt veren Kaynarca, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz. Bu durumun biz oyuncularla ilgisi yok" dedi.
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır geri mi geliyor?
Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürülmüştü. Kaynarca, bu yöndeki soruyu duymamazlıktan geldi.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı EDHO’nin final yaptığı Oktay Kaynarca da paylaşımı ile doğrulamış oldu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonda katılan oyuncular ve karekterleri şöyle olmuştu:
Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna
Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi
Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi
Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı