Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlayacak? EDHO bitti m? Son dakika açıklam geldi!

EşkiyaDünyaya Hükümdar Olmaz başka kanalda mı yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sona mı erdi? soruları EDHO izleyicisi tarafından halen sorgulanmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya EDHO dizisinin akıbeti ve kariyeri soruldu.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO yok mu?

Rol aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayından kalkması hakkındaki sorulara yanıt veren Kaynarca, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz. Bu durumun biz oyuncularla ilgisi yok" dedi.

Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır geri mi geliyor?

Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürülmüştü. Kaynarca, bu yöndeki soruyu duymamazlıktan geldi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı EDHO’nin final yaptığı Oktay Kaynarca da paylaşımı ile doğrulamış oldu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonda katılan oyuncular ve karekterleri şöyle olmuştu:

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı