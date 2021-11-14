  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlayacak? EDHO bitti m? Son dakika açıklam geldi!
Medya

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlayacak? EDHO bitti m? Son dakika açıklam geldi!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz çekimleri durdu mu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı? soruları EDHO hayranları tarafından halen merak ediliyor. 7. sezona 12 yeni oyuncu kadrosuyla girmesi beklenen ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ani bir kararla final verdiği söylenmişti. EDHO yeni sezon fragmanların dahi döndüğü ani bir kararla EDHO’nun bittiği dile getirilmişti. Peki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlayacak? EDHO bitti m? EDHO’nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca’dan dizinin akıbeti konusunda açıklama geldi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 08:25:00 - 2021-11-14 08:26:20
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlayacak? EDHO bitti m? Son dakika açıklam geldi!

EşkiyaDünyaya Hükümdar Olmaz başka kanalda mı yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sona mı erdi? soruları EDHO izleyicisi tarafından halen sorgulanmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya EDHO dizisinin akıbeti ve kariyeri soruldu.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO yok mu?

Rol aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayından kalkması hakkındaki sorulara yanıt veren Kaynarca, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz. Bu durumun biz oyuncularla ilgisi yok" dedi.

Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır geri mi geliyor?

Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürülmüştü. Kaynarca, bu yöndeki soruyu duymamazlıktan geldi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı EDHO’nin final yaptığı Oktay Kaynarca da paylaşımı ile doğrulamış oldu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonda katılan oyuncular ve karekterleri şöyle olmuştu:

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!
Gündem

At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!

İsrail basınında yer alan haberlerde, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki İsrailli meğer tekne turundayken Cumhurbaşkanı’nın evini değil, D..
Selçuk Bayraktar'ın o anları heyecanlandırırken sözleriyle de güldürdü!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'ın o anları heyecanlandırırken sözleriyle de güldürdü!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Havelsan tarafından geliştirilen M60 Tank simülatöründe deneme yaptığı anlar heyecan yaşatırken,..
Karadeniz'de gerilim! Rusya duyurdu
Dünya

Karadeniz'de gerilim! Rusya duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz'de uçuşlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçaklara Rus Kuvvetlerinin eşlik ett..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay