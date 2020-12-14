Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 147 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kentte, İçişleri Bakanlığınca başlatılan kısıtlama kapsamında 7-14 Aralık tarihlerinde güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 147 kişiye toplam 463 bin 50 lira ceza verildi.