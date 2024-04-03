Eskişehir'de korkutan deprem
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde saat 00:06'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde saat 00:06'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
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