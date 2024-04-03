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Gündem Eskişehir'de korkutan deprem
Gündem

Eskişehir'de korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-03 00:45:00 -
Eskişehir'de korkutan deprem

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde saat 00:06'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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