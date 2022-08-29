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Gündem Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı
Gündem

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı esnada gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 14:19:00 -
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Eşine ait görüntüleri Sedat Peker'e verdi

Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi.

Ban, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi. Ban, Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri suç örgütü lideri Sedat Peker'e vermekle suçlanıyor.

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