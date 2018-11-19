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Eski Beşiktaşlı Fabri Türkiye'ye dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İngiliz ekibi Fulham'da çok fazla forma şansı bulamayan Fabri'ye talip oldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:22
Eski Beşiktaşlı Fabri Türkiye'ye dönüyor

Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile yollarını ayırıp Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan ve sadece 2 karşılaşmada forma giyebilen Fabri'yi kiralamak isteyen Trabzonspor, ocak ayında İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

Yedekte tutulan 3 isim var

Fulham’da istediğini bulamayan İspanyol kalecinin Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bordo-mavililerin 6 milyon euroya İngiltere’ye giden Fabri için önceliği kiralama formülü.

Trabzon’un listesindeki diğer isimler ise Ankaragücü kalecisi Hopf, M.Tel Avivli file bekçisi Predrag Rajkovic ile D.Zagrepli eldiven Dominik Livakovic.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:22
  1. Ankara
  2. Fabri
  3. Trabzonspor

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