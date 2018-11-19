Eski Beşiktaşlı Fabri Türkiye'ye dönüyor
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İngiliz ekibi Fulham'da çok fazla forma şansı bulamayan Fabri'ye talip oldu.19 Kasım 2018 Pazartesi 16:22
Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile yollarını ayırıp Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
Sezon başında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan ve sadece 2 karşılaşmada forma giyebilen Fabri'yi kiralamak isteyen Trabzonspor, ocak ayında İngiliz ekibinin kapısını çalacak.
Yedekte tutulan 3 isim var
Fulham’da istediğini bulamayan İspanyol kalecinin Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Bordo-mavililerin 6 milyon euroya İngiltere’ye giden Fabri için önceliği kiralama formülü.
Trabzon’un listesindeki diğer isimler ise Ankaragücü kalecisi Hopf, M.Tel Avivli file bekçisi Predrag Rajkovic ile D.Zagrepli eldiven Dominik Livakovic.
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