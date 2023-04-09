Eski AK Partili Mustafa Karaalioğlu yine kafa çıkardı! Hadi oradan be

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'da kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Daha dün denilebilecek yakın bir zamana kadar Tayyip Erdoğan ne söyleyecek diye ağzının içine bakan Karaalioğlu, "Seviye gözetmenin ve ilkeli olmanın zaaf sayıldığı bugünkü tabloyu tamamen tersine çevirmeliyiz.

Lümpenlik, zorbalık ve gücünü iktidardan alan her türlü şımarıklığı tesis etmek; enflasyonla mücadele ve yargı bağımsızlığı kadar önemlidir.

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Bugünün Türkiye tablosuna yol açan ve kötü yönetimden kaynaklanan sorunları ve en az onlar kadar önemli ahlaki problemleri vardır. Yıllar içerisinde; gözümüzün önünde biri kötüleşirken öteki daha hızlı kötüleşti. Ekonomi, diplomasi, eğitim, yargı gerilerken ahlak ve liyakat hızla düştü, utanmazlık dört bir yanı tuttu" iddiasında bulundu.