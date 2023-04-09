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Medya Eski AK Partili Mustafa Karaalioğlu yine kafa çıkardı! Hadi oradan be
Medya

Eski AK Partili Mustafa Karaalioğlu yine kafa çıkardı! Hadi oradan be

Yeniakit Publisher
2023-04-09 10:20:00 -
Eski AK Partili Mustafa Karaalioğlu yine kafa çıkardı! Hadi oradan be

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'da kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

 

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'da kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Daha dün denilebilecek yakın bir zamana kadar Tayyip Erdoğan ne söyleyecek diye ağzının içine bakan Karaalioğlu, "Seviye gözetmenin ve ilkeli olmanın zaaf sayıldığı bugünkü tabloyu tamamen tersine çevirmeliyiz.

Lümpenlik, zorbalık ve gücünü iktidardan alan her türlü şımarıklığı tesis etmek; enflasyonla mücadele ve yargı bağımsızlığı kadar önemlidir.
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Bugünün Türkiye tablosuna yol açan ve kötü yönetimden kaynaklanan sorunları ve en az onlar kadar önemli ahlaki problemleri vardır. Yıllar içerisinde; gözümüzün önünde biri kötüleşirken öteki daha hızlı kötüleşti. Ekonomi, diplomasi, eğitim, yargı gerilerken ahlak ve liyakat hızla düştü, utanmazlık dört bir yanı tuttu" iddiasında bulundu.  

 

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Yorumlar

hikmet

M.Karaalioglu yazdiklari ile sanki Dünya´yi, Türkiye´yi yeniden tek kesfeden kisinin kendisi oldugunun algisini üretmeye ugrasiyor. Syn.Karaalioglu, maalesef samimi gibi görünüp samimi olmadiginizi bircok kez ispatladiniz! Dogrulari ve gercekleri zamaninda söyleseydiniz buyük itibariniz olurdu, lakin bugün anlattiklarinizi hepimiz biliyoruz!

Gültekin

Sayın Mustafa Karaalioğlu, günahıyla, sevabıyla dün geçti, tövbe eden var mı?, bugünü yaşıyoruz, dua eden ve pişman olan var mı?, yarın güneş doğacak mı, var olacak mı bunu bilen var mı? ne bu vefasızlık, siz bilmiyor musunuz, padişahlar ve devlet başkanları yeryüzünün Allah'ın gölgeleri olduğunu nasıl anlamazsınız? Reisimizn en kötü tarafı bu vefasızlarla yol yürümesidir.
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