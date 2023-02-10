Eski AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu göreve çağrıldı!

AFAD, 10 ilde çalışmalarını sürdürüyor. Kilis ve Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmalarının sona erdiği ifade edilmişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer'e destek vermek amacıyla eski başkan Mehmet Güllüoğlu da göreve çağrıldı. AFAD, deprem sürecinin başında eleştirilen kurumlar arasındaydı. Mehmet Güllüoğlu, son olarak Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşan enkazlarda arama-kurtarma devam ediyor. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu çalışmalara birçok ülkeden de destek geldi. AFAD'ın çalışmalarına destek vermek üzere çağrılan görev üstlenen isimlerden biri de Mehmet Güllüoğlu oldu.

Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapan Mehmet Güllüoğlu, AFAD'ın bir önceki başkanıydı. Güllüoğlu, depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'da AFAD'da göreve çağrıldı.

AFAD'ın çalışmalarına destek veren Gülloğlu, sosyal medya hesabından da "Adana'dayız. Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Adana Valiliği olarak yurtdışından gelen yardımları koordine ediyoruz" paylaşımında bulundu.