Eşinizi gerçekten dinliyor musunuz?

Çatışmanın çözümünde dinlemenin rolü elbette büyüktür. Başkaları tarafından dinlenilme her insan için ihtiyaçtır. Kavga eden çiftleri dinlediğinizde size sık sık muhataplarının kendisini dinlemediğinden duygularını anlamadığından dert yanar.

Eşler ancak birbirlerini etkili ve empatik bir şekilde dinlemeyi ve birbirlerini rahatlatıcı sorular sorabilmeyi başardıklarında aralarındaki sorunlar en aza inebilir. Ve ancak böyle bir evlilikte eşler birbirine güvenir, sever, sayar.

Bu günkü evliliklerin bir numaralı problemi eşlerin birbirini dinlememesidir. Elbette doğru şekilde anlaşılamayan mesajın karşılığı da doğru şekilde verilemeyecektir. Mutlu bir evlilik kurup yaşatmak için, eşler birbirlerinin duygularını dinlemeli ve anlamalıdırlar. Çoğu zaman eşler birbirlerini dinlerken, konudan uzaklaşıp başka konulara kendileri ile ilgili meselelere kaçarlar. Oysa eşler birbirlerini bir parça dinleyebilmiş olsalar, sorunlarının yarısından fazlası kendiliğinden hallolmuş olacaktır. Peki bizi konudan uzaklaştırıp aradaki iletişim problemlerini iyice çıkmaza sokan, dinlerken yaptığımız hatalar ne olabilir?

DİNLEME HATALARI

1- Sözünü Kesmek: En önemli dinleme hatası karşı tarafın sözünü bitirip bitirmediğine bakmadan, sözüne keserek konuşmadır. Konuşmanın güzelliği dinleyiciye bağlıdır. Dinleyici ilgisiz olursa, dinleyen kişi duygu ve düşüncelerini ifade edemediği için duygusal olarak gerilir. Boşanmanın eşiğindeki çiftlere baktığımızda birbirlerine karşı, ”Beni hiç dinlemiyorsun” haykırışlarını duyarız. Bırakın eşiniz sözünü tamamlasın. Eşinizin sözünü tamamlamaya kalkmak iletişimi kesmenin en kestirme yoludur.

2- Konuyu Değiştirmek: Diğer bir dinleme hatası ise, dinleyicinin araya girip konuyu değiştirmesidir. Eşinizin sözünü kesmeniz gerginlik ve can sıkıntısı oluşturacaktır. Konuyu değiştirmek için sözünün bitmesini bekleyin. Eğer mutlaka değiştirmeniz gerekliyse, yine aynı konuya dönebileceğinizi açıkça belirtin.

3- İlgisiz Cevap Verme: Konuşan kişi duygularını anlatırken, anlatılanlara ilgisiz cevap vermekte bir dinleme hatasıdır. Mesela çocuğunun mezuniyetini hatırlayan bir eş ” Mezuniyet başarısı aklıma geldi ve için sevinçle doldu” dediğinde buna karşılık eşi ”Evet bende çok mutlu olmuştum” bu cevap duygularının hatırlanmasıdır. Fakat ”Ben o sevinci halen hissediyorum” derse bu cevap eşlerin duygularının paralelliğini gösterir ve eşleri birbirine sıkıca bağlar.

4- Duygusuz Cevap Verme: Konuşanın duygu yüklü konuşmasına, duygusuzca cevap bir dinleme hatasıdır. Mesela konuşan eş düğünlerinden, güzelliğinden gelenlerinde ne kadar beğendiğinden taktir ve tebrik ettiklerinden bahsederken diğerinin masraflardan bahsetmesi gerginlik oluşturur. Ve bu tarz durumlar eşleri önce sözlü sonrada fiziksel olarak uzaklaştırabilir.

Eşler dinleme hatası yapmamak için şu maddelere dikkat etmelidir.

1- Eşler birbirini dinlemeye başlamadan önce zihinlerini iyice boşaltmalıdır. Zihinleri yeterince boşalır ve dinginliklerini sağlarlarsa, birbirlerinin sözlerini kesmez, cümlelerini bitirmeye kalkışmazlar.

2- Ortamdaki sesleri en aza indirmelidirler. Bunun için konuşma ortamında çok sesli bir tv yada ağlayan bir çocuğun olmamasına dikkat edip sessizliği sağladıktan sonra konuşmaya başlamalıdırlar.

3- Tüm dikkatini eşine vermeli, vereceği cevabı ya da tepkiyi sonrasına bırakmalıdırlar.

4- Dinlerken dinlediğini belirtmek için, sözel olmayan olumlu mesajlar kullanmalıdırlar. Başını sallama, gülümseme,göz teması, ilgili yüz ifadesi gibi…

5- Konuşmanın önemli söz ve kelimelerini tekrarlamalıdır. Ayrıca ‘Bunu hiç düşünmemiştim’ gibi vurgularda yapılabilir. Başka şeylerle ilgilenmemeye ve sık sık saate bakmamaya da dikkat edilmelidir.

6- Eşler birbirini dinlerken birbirlerine zaman tanımalıdır. Bu boşlukta dinleyici eş konuşanın söylediklerini özetleyebilir. ”Anladığıma göre şunu söylemek istiyorsun” gibi ara cümlelerle dinleyici etkili dinlediğini gösterip özet çıkarabilir.

Bu hususlara dikkat edilirse dinleyici eş; konuşan eşin görüşleri, fikirleri ve duyguları üzerinde yoğunlaşabilir. Ve bu etkin dinleme ile iki yönlü iletişim kurulabilir. Eşler birbirinin sözlerini işittiklerini ve anladıklarını karşılıklı olarak birbirlerine iletebilirlerse bir çok çatışmanın önüne geçilebilir ve anlaşılabilmenin keyfini yaşayabilirler. Les Gıblın’ın dediği gibi “Birini sabırla dinlemek, ona sen dinlemeye değersin demek anlamına gelir.” Onu ilgi ve sabırla ile dinlemek eşinize dinlemeye değer biri olduğunu göstermek demektir.