Devlet eşi vefat etmiş olan kadınlara sosyal güvenlik kapsamında belirli bir dul aylığı başlıyor. Peki, eşinden ayrılan kadın dul maaşı alabilir mi?

Boşanan kadına eşi yardım yapmıyorsa nasıl geçinecek?

Aile içinde sıkıntıların özellikle şu yıllarda daha fazla arttığı görülmekte. Bunun yanı sıra şiddet gören, hak etmediği davranışlara maruz kalan kadınlarımız çareyi boşanmakta buluyor. Fakat boşandıklarında eğer ellerinde bir meslek yoksa işsizliğinde hat safhada olduğu şu dönemde geçim sıkıntısı çekiyorlar. Genelde eşinden boşanan kadınlar çocuklarını da yanlarına aldıkları için masraflar iki katına çıkıyor. Hele bir de eşi nafaka ödemiyorsa vay haline kadının. Maalesef, boşanan kadınlara devlet tarafından herhangi bir yardım yapılmadığı gibi, eski eşi nafaka ödemediğinde de pek bir yaptırım olmuyor. Bu durum kadınlarımızın çok zor şartlar altında olmasına neden oluyor. Boşanan kadınlar dul maaşı nasıl alınır? Birde ona göz atalım.

Boşanan kadınlar dul maaşı alabilir mi?

Şimdi gelelim, boşanan kadınlar dul maaşı nasıl alır? Sorunuzun cevabına. Anne ve babalarının varsa sosyal güvenlik haklarından yararlanarak maaş alabilirler. Anne ve babaları hayatta olsa dahi, Genel Sağlık Sigortası kapsamında problem yaşamazlar ve aktivasyonları açılır. Eğer 12 aylık ya da 24 aylık evlilik ödeneği almışlarsa, bu ödenek süresi bitene kadar herhangi bir aylık alamazlar ama Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilirler.

Boşanan kadınların en çok merak ettiği sorulardan biri de boşanan kadınlar dul maaşı nasıl alınır?Annenizin ya da babanızın emekli sandığına kayıtlı olması halinde, Sosyal Sağlık Kurumu mensubu olsanız dahi yetim maaşı almaya devam edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Bağ-Kur, kendinize ait bir işe sahip olsanız ya da kamuda hizmet veriyorsanız da yetim maaşı alabilirsiniz.

Boşanan kadınlara sosyal yardımlar

Babanızın ya da eşinizin vefat etme yılı 1 Ekim 2008 öncesi ise çift maaş alma hakkınız olduğunu bilmenizde yarar var. Bunun sağlanabilmesi için babanızın ve eşinizin sigortasının farklı iki türde olması gerekiyor. Peki dul maaşı nasıl alınır? Örneğin; eşinizin Bağ-Kur’lu babanızın ise emekli sandığına bağlı olması gibi durumlarda çift maaş alabilirsiniz. Fakat 1 Ekim 2018 yılından sonra sistemde bir hayli önemli değişiklikler yapılması ile birlikte çift maaş alma durumu ortadan kalktı diyebiliriz.

Vefat eden eşinizden dul maaşı alıyorsanız, dul kalan eşin hiçbir yerde çalışmaması, herhangi bir yerden gelir elde etmiyor olması gerekiyor. Aksi taktirde eşinizden mütevellit alacağınız maaş kesilecektir. Buna babanızdan ya da annenizden kalan maaş da dahildir. Boşandıktan sonra hiçbir geliri olmayan kadınlar ne yapacaklar? Dul maaşı nasıl alınır? Eşinizin vefat etmesi durumunda, herhangi bir yerden geliriniz yoksa, anne ve babanızın vefatı üzerinden alacağınız ölüm aylığı da buna dahil, muhtaçlık parası alırsınız. Bu para 2 ayda bir 500 TL olarak verilmektedir. Bu para size bağlandıktan sonra bir işe girer ya da resmi evlilik yaparsanız maaşınız kesilir. Bunun yanı sıra resmi evlilik yapmadan, bir kişi ile fiilin birlikte yaşamanız dahilinde durum tespit edilirse 2 ayda bir verilen 500 TL’lik maaşınız yine kesilecektir.

Dul maaşları hangi sebeplerle kesilir?

Anayasanın 5510 sayılı kanunu ve 96. Maddesince ölüm aylıklarının yan sıra haksız yere alınan gelirlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna iade edilmesi gerekmektedir. Yaşlılık aylığı alanlar ise herhangi bir yerde işe başlayıp çalıştıkları taktirde kendilerine verilen aylıklar kesilecektir. Eğer boşandığınız için vefat eden babanızdan maaş alıyorsanız, eşinizle beraber yaşadığınız öğrenildiği taktirde maaşınız kesilecektir. Fakat, son olarak Yargıtay’ın almış olduğu karar doğrultusunda; boşanan kişilerin beraber yaşamaya devam etmeleri durumu aile yaşamına saygı hakkı çerçevesine alınmıştır.

Kişinin kocasının ölmesi ya da boşanması değil, maddi açıdan ihtiyacı olup olmamasıdır. Ölüm nedeni ile kadına yardım maaşı bağlanmasının sebebi onun nafaka alamayacak durumda olmasıdır. Fakat boşanma durumunda nafaka alabilme gibi bir durum var. Kadın boşandığı eşinden yoksulluk nafakası talep edebilir. Özellikle arada çocuklar varsa erkeğin ödeme yükümlülüğü olacaktır. Fakat boşandığı eşinin maddi herhangi bir geliri yoksa ve bu parayı ödemiyorsa o zaman durum nasıl bir değişim gösterir tartışmalı konu. Anlayacağınız boşanan kadınlar dul maaşı nasıl alır? Sorusunun tek cevabı, anne ve babasından kalan maaş olacaktır.

Dul kadınlara maaş bağlanmış olması gerçekten çok iyi bir şey, fakat verilen para miktarı geçimini sağlayacak gibi görünmüyor. Çünkü 2 ayda bir verilen 500 TL, aylık 250TL anlamına geliyor ve bu miktar ülke şartlarında pek makul değil. Bunun yanı sıra boşanmış kadınlara bu hakkın tanınmıyor olması adaletli olma duygusunu biraz zedeliyor. Çünkü boşanan kadınlarda en az kocası vefat edenler gibi mağduriyet yaşıyorlar. Bu durum gözden kaçırılmamalı ve boşanan kadına da maaş bağlanmalı.