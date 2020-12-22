  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir şüpheli paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:53:41 -
Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Akşemsettin Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı narkotik polisleri, dört şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir zanlı ise paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı.

Baskın yapılan adreste arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 gram kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 5 litre kimyasal ele geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...
Dünya

Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki gerçekleştirilen keşfin büyük bir öneme sahip olduğunu..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Yunan bakandan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Gündem

Yunan bakandan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na küstahça bir cevap verdi. Haddini fazlasıyla aşan Dendias, T..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay