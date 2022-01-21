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Aktüel Esenyurt'ta yangın
Aktüel

Esenyurt'ta yangın

İstanbul-Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 00:28:00 -
Esenyurt'ta yangın

İstanbul-Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın daire olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, bodrum katında hasara neden oldu.

Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

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