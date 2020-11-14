  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt’ta güzellik yarışması düzenlenen eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı
Aktüel

Esenyurt’ta güzellik yarışması düzenlenen eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:00:26 -
Esenyurt’ta güzellik yarışması düzenlenen eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek, güzellik yarışmasının düzenlendiği mekanın sahibi gözaltına alındı.

"Miss Uganda" adı altında düzenlenen programda kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, eğlence mekanı sahibini gözaltına alırken, programı organize ettikleri iddia edilen yabancı uyruklu 6 kişiye işlem yapıldı.

Söz konusu eğlence mekanının, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırı işletildiği gerekçesiyle daha önce de mühürlendiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı
Gündem

Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı

İlericiliği İslami değerlere saldırmak olarak görerek Türkiye'nin kalkınmasını dini geride bırakmaya bağlayan çakma aydınlar, 28 Şubat’ın öz..
İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi
Dünya

İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi

Rusya’nın Novosibirsk kentinde acil iniş yapan bir kargo uçağı sürüklenerek pistten çıktı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay