Esenler yaraları sarmak için seferber

Erdoğan Gül

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem sonrasında Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi “ESKAT”, AFAD Başkanlığı’nın koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere hareket etti.

31 kişilik ESKAT ekibi; tam donanımlı arama kurtarma aracı, seyyar mutfağı, ısıtıcılar ve battaniyelerle birlikte deprem bölgesine ulaştırılmak üzere TIR’larla yola çıktı. Mont, kaban, bot, bere, atkı, eldiven, çorap, soba ve bebek bezi gibi diğer ihtiyaç maddeleri ile birlikte, pirinç, makarna, margarin, su, mama gibi gıda maddelerinden oluşan yardım TIR’ları da gün içerisinde yola çıkmak üzere hazırlıklar yapılıyor.

Yardım kampanyası başlatıldı

Diğer taraftan Esenler Belediyesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilçede yardım kampanyası başlatıldı. Acil ihtiyaç ile birlikte gıda maddelerini kapsayan yardım kampanyasında toplanan malzemeler periyodik olarak TIR’larla yardım bölgesine gönderilecek.