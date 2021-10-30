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Gündem Esed’i Hz. Hüseyin’e benzeten BTP'den Diyanet çağrısı
Gündem

Esed’i Hz. Hüseyin’e benzeten BTP'den Diyanet çağrısı

“Esed, Hz. Hüseyin rolündedir” sözleriyle hafızalara kazınan Haydar Baş’ın partisi BTP’nin Sözcüsü Emre Polat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:20:00 -
Esed’i Hz. Hüseyin’e benzeten BTP'den Diyanet çağrısı

Suriye kasabı Beşşar Esed’e “katil” diyenleri “şerefsiz, köpek ve hain” olarak nitelendiren Haydar Baş'ın kurucusu olduğu Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) skandal bir çıkış geldi. “Esed, Hz. Hüseyin rolündedir” sözleriyle hafızalara kazınan ve geçtiğimiz yıl koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş’ın partisi BTP’nin Sözcüsü Emre Polat tarafından yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görevden alınması istendi. Diyanet’in 29 Ekim’e denk gelen cuma hutbesinde Mustafa Kemal’in isminin anılmadığını belirten Polat, “Cumhurbaşkanı, Ali Erbaş’ı derhal görevden almalı” ifadelerini kullanarak Tayyip Erdoğan’a akıl verdi. 

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