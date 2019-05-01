Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 Mayıs Cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği 31. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki tesislerde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladığı aktarıldı. Tedavileri devam eden Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın antrenmanda yer almadığı belirtildi.



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