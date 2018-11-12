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Erzurumspor Mehmet Özdilek ile sevindi

Süper Lig'de ilk 7 haftada 2 puan alabilen Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan topladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:23
Erzurumspor Mehmet Özdilek ile sevindi

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yüzü, teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek'in getirilmesiyle güldü.

Ligde ilk 7 haftada 2 puan alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 5 lig maçında ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan topladı.

Sezona, 17 yıl aradan sonra Süper Lig heyecanıyla başlayan Erzurumlular, takımlarından bekledikleri galibiyeti ligin ilk 6 haftasında göremediği için büyük üzüntü yaşadı.

Takımın bu kötü gidişatına "dur" demek isteyen mavi-beyazlı ekibin yönetimi ligin 6. haftasında takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı ekip, Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta 8. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve büyük sevinç yaşadı.

Daha sonra ligde sırasıyla Trabzonspor ile 0-0, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'yi de 2-1 mağlup ederek, Mehmet Özdilek ile yenilmezlik serisi yakaladı.

Forvet oyuncularından gol sesi yok

Erzurum ekibinde sezon başı büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcular Ridge Munsy ve Lennart Thy, şu ana kadar ligde meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. 

Takımın ligde 12 maçta attığı 10 golü orta saha ve savunma oyuncuları kaydetti.

Orta saha oyuncularından Jasmin Scuk (2), İbrahim Akdağ (2), Taylan Antalyalı (2), savunma oyuncularından da Lokman Gör (2), Leo Schwechlen (1) ve Auremir Dos Santos (1) skora kattı yaptı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:23
  1. Trabzon
  2. Antalya
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  4. Galibiyet
  5. Mehmet Özdilek
  6. SÜPER LİG

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