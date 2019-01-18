Erzurumspor, Atiker Konyaspor maçına hazır



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi. Erzurum temsilcisi ile Atiker Konyaspor arasında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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