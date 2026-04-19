Erzurum'da şeker koması dehşeti! Aracında fenalaşan sürücü için itfaiye seferber oldu: Camı kırıp hayata döndürdüler
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, direksiyon başında şeker komasına giren sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı. Aracın içinde kilitli kalan ve bilinci kapanan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan itfaiye ekipleri, otomobilin camını patlatarak talihsiz adamı son anda hayata bağladı.
Yakutiye ilçesinde S.Y. yönetimindeki 34 UB 9998 plakalı otomobil, havaalanı yolundan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken refüje çıktı.
Bölgede yol kontrolü yapan trafik polisleri hemen kaza yerine intikal etti.
Araçta fenalık geçirdiği belirlenen sürücüyü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın camını kırarak çıkardı.
Şeker hastası olduğu belirlenen S.Y. sağlık ekiplerinin araç içindeki müdahalelerinin ardından, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.