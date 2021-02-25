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Gündem Erzurum'da korkutan deprem
Gündem

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:02:00 -
Erzurum'da korkutan deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Erzurum'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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