Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Erzurum'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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Erzurum'da 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Erzurum'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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