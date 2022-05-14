Erzurum’da erozyon ve sel kontrol eğitimi düzenledi

YENİ AKİT / ANKARA

Orman genel Müdürlüğü Erzurum Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletme Müdürlüğü Erozyon ve Sel Kontrol Model Sahasında İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Orman İşletme Müdür Yardımcıları ile Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şeflerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Erzurum Orman bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüze bağlı Oltu Orman İşletme Müdürlüğü Erozyon ve Sel Kontrol Model Sahasında Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Orman İşletme Müdür Yardımcıları ile Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şeflerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.” ifadeleri kullanıldı. Eğitimle ilgili bilgilerde verilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Genel Müdürlüğümüz Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Ergene, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Şube Müdürü Mahmut Kılıç ve Bölge Müdürlüğümüz Etüt Proje Başmühendisi Ünsal Altun tarafından katılan personele Örme Çit, Canlı veya Cansız Örme Eşik, Polietilen Geonet Çit, Galvenizli Kafes Tel Çit, Galvenizli Kafes Tel Eşik, Miks Eşik, Kuruduvar Eşik, Taş Kordon, Çalı Takviyeli Teras, Çalı Demetli Takviyeli Toprak Sedde, Çuvallı Sedde, Ahşap Eşik çalışmaları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim programına Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Ergene, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Şube Müdürü Mahmut Kılıç, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Haydar Cengiz, Etüt Proje Başmühendisi Ünsal Altun, Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, Orman İşletme Müdür Yardımcıları ile Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri katıldı.”