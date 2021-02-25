Erzurum depreme dayanıklı yerler neresi? Son dakika Erzurum haberleri

Erzurum Doğu Anadolu fay hattında bulunur. Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde uzanır ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde tamamlanır. Bu kısmıda Türkiye’nin bir diğer yıkıcı fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişir.

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer?

Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçmektedir? Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Erzurum deprem fay hattı haritası

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