  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erzurum depreme dayanıklı yerler neresi? Son dakika Erzurum haberleri
Gündem

Erzurum depreme dayanıklı yerler neresi? Son dakika Erzurum haberleri

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Erzurum'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum’da meydana gelen deprem sonrası Erzurum deprem riski haritası araştırılıyor. Peki Erzurum depreme dayanıklı yerler neresi? Erzurum’da deprem fay hattı nereden geçiyor? İşte Erzurum son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:05:00 - 2021-02-25 13:15:10
Erzurum depreme dayanıklı yerler neresi? Son dakika Erzurum haberleri

Erzurum Doğu Anadolu fay hattında bulunur. Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde uzanır ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde tamamlanır. Bu kısmıda Türkiye’nin bir diğer yıkıcı fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişir.

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer?

Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçmektedir? Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Erzurum deprem fay hattı haritası

Erzurum deprem toplanma alanları için tıklayın

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

İstanbul depreminde en riskli ilçeler
İstanbul depreminde en riskli ilçeler

Gündem

İstanbul depreminde en riskli ilçeler

İstanbul deprem toplanma alanları! Deprem toplanma yerleri sorgula
İstanbul deprem toplanma alanları! Deprem toplanma yerleri sorgula

Gündem

İstanbul deprem toplanma alanları! Deprem toplanma yerleri sorgula

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!
Teknoloji

Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!

Gürcistan, ilk yerli keşif ve muharip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiğini duyurdu.

Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular
Gündem

Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular

Kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını ve ona desteğe hazır olduğunu söyleyen hortumcu Cem Uzan, dün ver..
25.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay