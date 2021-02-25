Erzurum depreme dayanıklı yerler neresi? Son dakika Erzurum haberleri
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Erzurum'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum’da meydana gelen deprem sonrası Erzurum deprem riski haritası araştırılıyor. Peki Erzurum depreme dayanıklı yerler neresi? Erzurum’da deprem fay hattı nereden geçiyor? İşte Erzurum son dakika haberleri.
Erzurum Doğu Anadolu fay hattında bulunur. Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde uzanır ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde tamamlanır. Bu kısmıda Türkiye’nin bir diğer yıkıcı fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişir.
Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer?
Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçmektedir? Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
Erzurum deprem fay hattı haritası
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