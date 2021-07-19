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Erzincan'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel Erzincan'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Erzincan'da feci kaza: Yaralılar var

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 19:48:00 -
Erzincan'da feci kaza: Yaralılar var

İsmail Ağdaş'ın kullandığı 34 DUV 260 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ali Duran (57) idaresindeki 58 TN 319 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ali Duran, eşi Aysel (57) ve oğlu Bahadır Duran (28) ile minibüste yolcu olduğu öğrenilen Ümit Özkaya (41), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Aysel ve Bahadır Duran'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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