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Ertuğrul Sağlam'dan Bursaspor açıklaması

Süper Lig'e veda eden Bursaspor’un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı bayrağın boğazda yeniden dalgalanacağını söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:51
Ertuğrul Sağlam'dan Bursaspor açıklaması

Yeşil-beyazlı takımın başında 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'un 1. Lig'e düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yapan Sağlam, "Türk futbolunun 5 büyük kulübünden biri olan Bursaspor içinde bulunulan tüm zorlukları aşabilecek güçtedir. Geleneklerinde mücadele ruhu üst düzeyde olan camia bundan önce kenetlendiği zaman neler başardığını tüm dünyaya kanıtlamıştı. İnanıyorum ki kısa sürede daha güçlü bir şekilde ayağa kalkılacak ve yeşil beyazlı bayrak boğazda yeniden dalgalanacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:51
  1. Ertuğrul Sağlam
  2. Bursaspor

YORUM YAZ

  • Hasanali koseHasanali kose3 sa önce
    Bekle olur belki Trabzon sayesinde sampiyon oldunuz gecen sezon Trabzon sizi ligde tuttu busene gum ikinci lige
  • AliAli6 sa önce
    Iyi ki düştü

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