Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Paşinyan’dan darbe açıklaması
Reuters haber ajansı, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep ettiğini duyurdu. Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, "Ülkede darbe girişimi var" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da adeta hezimete uğrayan Ermenistan'da işler iyice karıştı. Son dakika bilgisine göre Ermeni ordusu, hükümete muhtıra verdi.
Azerbaycan'ın yıllar sonra Dağlık Karabağ'dan sürdüğü Ermenistan'da sular yeniden ısındı. Reuters, Ermenistan ordusunun Başbakan ve hükümetin istifasını istediğini talep ettiğini duyurdu.
Muhtıranın zamanlaması da dikkat çekti. Muhtıra, 1992 yılında Ermeni ordusunun Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamın yıldönümüne denk geldi. Reuters haber ajansı, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep ettiğini duyurdu. Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, "Ülkede darbe girişimi var" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Paşinyan sosyal medyadan taraflarına toplanma çağrısı yaptı.