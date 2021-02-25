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Gündem Ermenistan’da darbe mi oluyor? Paşinyan istifa mı etti?
Gündem

Ermenistan’da darbe mi oluyor? Paşinyan istifa mı etti?

Ermenistan’da son dakika sıcak gelişmeler gerçekleşiyor. Paşinyan’ın istifa etmesi ve Ermenistan’da darbe olması konuşuluyor. Peki Paşinyan istifa mı etti? Ermenistan’da darbe mi oluyor? Ermenistan'da neler oluyor? İşte Ermenistan’daki sıcak gelişmeler hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:21:00 - 2021-02-25 13:24:04
Ermenistan’da darbe mi oluyor? Paşinyan istifa mı etti?

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yenilmesi sonrasında Paşinyan, Ermenistan’da istenmeyen başbakan oldu. Azerbaycan karşısında dumura uğrayan Ermenistan’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Reuters haber ajansı, bu sabah son dakika olarak “Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifasını istedi" ifadeleriyle haber yaptı. Bu haber sonrasında Ermenistan’da darbe mi oluyor? Sorusu gündemde.

9 Kasım tarihinde yenilmeyi kabul eden Başbakan Paşinyan, o günden sonra protestoların hedefi oldu, istifa etmesine dair gösteriler düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Nikol Paşinyan, geçtiğimiz dakikalarda darbe yapıldığını söyleyerek "Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" ifadelerini kullandı. Halkı sokağa davet eden Paşinyan, yerel saat ile 16:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda konuşma gerçekleştireceğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınma kararına Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın imza atmadığı biliniyor.

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