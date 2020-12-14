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Aktüel Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü
Aktüel

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:39:54 -
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Şahbulak köyünde sivil ve askerlerden oluşan bir grubun mayına bastığı belirtildi.

Mayının patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu beş Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirmişti.

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