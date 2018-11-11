Erman Toroğlu'ndan Mustafa Cengiz'e zehir zemberek sözler: Galatasaray'ı Fatih Terim yönetsin...

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarı Erman Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'ndeki köşesinde bir yazı kaleme aldı.



Fenerbahçe-Galatasaray maçı oynandı, düdük çalıp maç bittikten sonra iki takımda eksiliyor. Bu kadar gerizekalı bir olay olabilir mi? Maç bitmiş, önünde kocaman bir maraton var. Bizim topçular girmiyor birbirine.

"DANGALAK YABANCILAR"

Yabancı oyuncular kavga ediyor. Dangalak yabancılar, siz bizi ne zannediyorsunuz? Sen benim evimde kavgayı nasıl çıkartıyorsun? Git Cezayir'de, Fransa'da çıkar...Yabancı yabancı ile kavga ediyor ve iki takım zarar görüyor. Kaşınan oyuncular yabancı oyuncular. Kimsiniz siz? Burada neden kavga ediyorsunuz?

Ortalığı da birbirine katıyorsunuz. Rezillik bu... Fenerbahçe-Galatasaray'ın bu maçı Şampiyonlar Ligi'nde olsa, iki sene ceza alırlar. Adamlar mı bize uyuyor, biz mi adamlara uyuyoruz bilmiyorum.

"GALATASARAY BAŞKANSIZ"

Galatasaray'da başkan yok, Galatasaray başkansız. Buraya gelmesi, Galatasaray'ın başkansızlığı ve yönetimsizliği yüzünden. Böyle bir rezillik olur mu? Galatasaray'ın bu duruma düşmesi kulübün yönetim rezilliğidir ki takımın da eşit oynadığı ortada bir maç.

Fatih Terim bir figür. Galatasaray başkanı 'Hocamız bilir' diye beyanat veriyor. Transfer için 'Hocamız karar verecektir' diyor. Sen neden teknik direktörüne bu kadar yük verip ortaya atıyorsun? Teknik direktörünü bu kadar fazla ezme.

"GALATASARAY'I FATİH TERİM YÖNETSİN"

Madem çek git, Galatasaray'ı da Fatih Terim yönetsin. Federasyon Fatih Terim'in başarılı olmasını istemiyor diyenler var. Servet Yardımcı Yusuf Namoğlu'na söyleyecek, Yusuf Namoğlu Fırat Aydınus'u görevlendirecek ve Aydınus Galatasaray'ı yakacak...Böyle bir şey olmaz ama söylem o.

Soğuk bir mücadele, iki takım da soğuk oynuyor. Galatasaray'ın bu cezaları Kayserispor'a da yansımış ve maçın havası sönmüş.

"POZİSYONLAR PENALTI DEĞİL"

Heyecanlı, atmosferli ve baskılı bir maç değil. Sahada büyük takım yok. Sinan Gümüş ve Umut Bulut'un da pozisyonu penaltı değil. Böyle penaltı olmaz. Hakemin yönetimi de orta.

Galatasaray o kadar eksikle çıktı maçı kazandı. Aldılar, verdiler, koştular kazandılar. Ne oldu? Kavga görüntüsünü getirin, oradaki sivilleri alsak bir şey olmaz. Futbolcular aralarında kavga etmez. Federasyonun maç bittikten sonra sahaya girişlerde bir düzenleme yapması gerekiyor. Değiştirmeleri gerekiyor."